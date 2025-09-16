Ίδιο πρόσωπο είναι ο άνδρας που συνελήφθη για σεξουαλική κακοποίηση στο Αιγάλεω και εμπρησμό στον Υμηττό

Μία μεγάλη έκπληξη περίμενε τους αστυνομικούς που συνέλαβαν τον 32χρονο Παλαιστίνιο που επιτέθηκε σε δύο ανήλικες και μία άλλη γυναίκα στην περιοχή του Αιγάλεω, καθώς όπως διαπίστωσαν, ήταν αυτός που έβαλε την μεγάλη φωτιά στον Υμηττό, στις 7/9/25.

Ο 32χρονος είχε καταγραφεί σε βίντεο για τη φωτιά που κατηγορείται ότι έβαλε, το απόγευμα της 7ης Αυγούστου και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, κοντά στη Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Από το βίντεο ντοκουμέντο αλλά και από μαρτυρίες, οι αρχές ταυτοποίησαν το άτομο που είχε καταγραφεί από κάμερες, τη στιγμή που ξέσπαγε η φωτιά στον Υμηττό.

Φωτιά στον Υμηττό | Πυροσβεστική

Έτσι μετά τη σύλληψη για τις επιθέσεις εναντίον των γυναικών στο Αιγάλεω, σήμερα (16/9/25) ο 32χρονος οδηγήθηκε από στελέχη της ΔΑΕΕ στον εισαγγελέα, για τον εμπρησμό στον Υμηττό.

Ο 32χρονος Παλαιστίνιος έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στις 11 Μαΐου 2025 είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε συμπατριώτη του, στην περιοχή της Ομόνοιας.

Η αρρωστημένη δράση του 32χρονου καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας σε είσοδο πολυκατοικίας. Ο νεαρός Παλαιαστίνιος έχει ήδη επιτεθεί σεξουαλικά σε δύο γυναίκες και εδώ βρίσκεται απέναντι σε μια 17χρονη που του ζητάει να φύγει.

Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει εικόνα και ήχο. Αποτυπώνεται η αγωνία της ανήλικης και η διαστροφή του νεαρού που αυνανίζεται κι αρνείται να φύγει. Παραμένει στο σημείο, κάποια στιγμή κρύβεται στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας και στη συνέχεια απομακρύνεται πεζός.

Οι γονείς της 17χρονης περιγράφουν στο Live News του Mega τα όσα έζησε η κόρη τους. Ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του 32χρονου που τελικά συνελήφθη και κάνουν λόγο για έξαρση τέτοιων περιστατικών που προκαλούν εύλογη ανησυχία.

«Ευτυχώς είχαν καλέσει την Αστυνομία και ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Με πήραν τηλέφωνο στη δουλειά, έφυγα επειγόντως, αφού δεν σκοτώθηκε κιόλας από το άγχος μου για να δω τι έχει γίνει… Πήγα στο τμήμα κατευθείαν», ανέφερε ο πατέρας της κοπέλας.

«Η κόρη μου είναι σοκαρισμένη, το βράδυ δεν κοιμήθηκε καλά, το πρωί μου ζήτησε να τη συνοδεύσω στο σχολείο», ανέφερε η μητέρα της 17χρονης.

Η κόρη της εκείνα τα λεπτά βρισκόταν σε κατάσταση πανικού. Σήμερα φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει πως απέφυγε ακόμα χειρότερες καταστάσεις.

«Φθάνει στο σπίτι μας, ανοίγει την πόρτα της πυλωτής και βλέπει ότι εκεί είναι ένας από έξω και την παρακολουθεί επίμονα», συνέχισε η μητέρα της 17χρονης.

Το χρονικό

Όλα ξεκινούν χθες το μεσημέρι. Είναι 13:33 λεπτά όταν σε αυτό το σημείο φαίνεται η 17χρονη να μπαίνει στην πυλωτή και πίσω της, ο 32χρονος που την ακολουθούσε.

Η κοπέλα κλείνει την είσοδο αλλά βλέπει τον νεαρό να μην απομακρύνεται. Τον ακούει να της φωνάζει…

Ο 32χρονος με το βλέμμα και τις κινήσεις του, προκαλεί στην ανήλικη φόβο. Την αγνοεί.

Με το που κλείνει η πόρτα της εισόδου, ο 32χρονος μπαίνει στα ενδότερα. Αντιλαμβάνεται πως υπάρχει κινητικότητα και κρύβεται στο πάρκινγκ της πυλωτής. Η 17χρονη κατεβαίνει με μια φίλη της αλλά αρχικά δεν τον εντοπίζουν.

Ο 32χρονος με αργά βήματα αναγκάζεται να απομακρυνθεί.

«Της έδειξε τα γεννητικά του όργανα, είχε σηκώσει την μπλούζα του, χαϊδευόταν, αλλά ευτυχώς κρατούσε αποστάσεις ασφαλείας η κόρη μου. Είχε χτυπήσει το κουδούνι και κατάφερε να μπει μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί, τι άλλο θα μπορούσε να είχε συμβεί εκείνη την στιγμή αν ήταν μόνη της», αποκάλυψε ο πατέρας της 17χρονης σοκαρισμένος.

«Εκείνος απαθέστατος ακούγοντας φωνές, περνάει από μπροστά μου, περπατώντας. Βγαίνει και συνεχίζει να περπατάει», δήλωσε στο Mega μητέρα της 17χρονης.

Πριν από αυτές τις σκηνές ο νεαρός είχε επιτεθεί σε ένα 14χρονο κορίτσι και μια 58χρονη γυναίκα. Στη συνέχεια άρχισε να ακολουθεί την 17χρονη.

«Με τρεμάμενη φωνή χωρίς να φωνάζει γιατί θεώρησε ότι αυτό μπορεί να τον εξαγρίωνε περισσότερο, βλέπει ότι αυτός εκείνη την στιγμή σηκώνει την μπλούζα, βάζει το χέρι του μέσα από το παντελόνι», περιέγραψε η μητέρα της ανήλικης.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο κατηγορούμενος πλησίασε αρχικά την 14χρονη. Την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε.

«Τύλιξε το χέρι του στον λαιμό μου»

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού με την 58χρονη ανέφερε: «Βρισκόμουν στο μαγαζί μου επί της οδού Μαρμαρά στο Αιγάλεω, άκουσα φωνές, βγήκε έξω να δω τι ακριβώς έγινε. Ήταν ένα κοριτσάκι στο πάτωμα μαζί με μια γυναίκα από πάνω της. Έτρεξα να δω, να βοηθήσω, δεν ήξερα ακριβώς αν χτύπησε, τι έγινε και μου είπαν και με ενημέρωσαν. Είχαν βγει άτομα στο μπαλκόνι και μου είπαν ότι κάποιος άνθρωπος σκουρόχρωμος, χωρίς λόγο πέρασε δίπλα της, την έριξε κάτω, άρχισε να τη χτυπάει και να την φτύνει»

Επόμενο θύμα του, ήταν μια 58χρονη γυναίκα την οποία αγκάλιασε αιφνιδιαστικά από πίσω.

Η ίδια μιλάει για πρώτη φορά και περιγράφει το σοκ που έζησε: «Ήρθε από το πουθενά αυτός ο άνθρωπος, θα μπορούσε να είχε σπάσει τον λαιμό μου, θα μπορούσε να μου είχε ρίξει μαχαιριά, οτιδήποτε», αποκάλυψε η 58χρονη.

Κανένα από τα 3 θύματα του 32χρονου δεν κατάλαβε έγκαιρα τις προθέσεις του. Ο ίδιος έδειχνε σε όλες τις περιπτώσεις να απολαμβάνει τον τρόμο που προκαλούσε.

«Πήγα εγώ στο ΚΕΠ μαζί με την κόρη μου και μιλούσαμε, την κρατούσα αγκαζέ και μιλήσουμε, και ξαφνικά από το πουθενά, ούτε σκιά έβλεπα, τίποτα. Από το πουθενά νιώθω ένα τράνταγμα, μου πιάνουν το αριστερό το χέρι, μου είχε τυλίξει το δεξί του στον λαιμό και μου το έγειρε λίγο αριστερά και έβγαλε την ανάσα του στο αυτί μου. Έκανα εγώ την κίνηση που ένιωσα αυτήν την επίθεση και τον είδε η κόρη μου, φώναξε, φώναξα και εγώ, έφυγε», συνέχισε η γυναίκα που δέθηκε επίθεση.

Ένα από τα άτομα που είδε τις 3 επιθέσεις, ακολούθησε τον 32χρονο και όπως λέει στο Live News κατάφερε να τον ακινητοποιήσει.

«Πήρα με την μία την αστυνομία άρχισα να τρέχω προς το μέρος του, όσο πήγαινα προς το μέρος του μιλούσα με την αστυνομία, μου έλεγαν «μην κάνεις τίποτα, απλά ακολούθησέ τον», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Το παρελθόν του 32χρονου

11/5/25

Άγιος Παντελεήμονας: Επίθεση σε Σύρο με μαχαίρι.

Τον τραυματίζει στο χέρι

12/5/25

Συλλαμβάνεται έξω από το σπίτι του θύματος, πάλι με μαχαίρι.

Κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη

Αυτόφωρο: Καταδικάζεται

Δίνει το παρών κάθε μήνα στο Α.Τ Αγ. Παντελεήμονα