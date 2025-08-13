Ιδιοκτήτρια μαγαζιού στα Χανιά δέχθηκε απειλητικό γράμμα για πινακίδα «Free Palestine»

Απειλητικό γράμματα από το Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) δέχθηκε, όπως κατήγγειλε η ίδια στο Twitter, ιδιοκτήτρια καταστήματος στα Χανιά, καθώς είχε πλακάτ που έγραψε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» (Free Palestine).

Η ιδιοκτήτρια στα Χανιά βρήκε το γράμμα όταν άνοιξε το κατάστημά την Τρίτη (12/8), καταγγέλλοντας παράλληλα πως δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση παραθέτοντας ξεχωριστά τις περιπτώσεις.

«Πόλεμος σχολίων στο Google Maps, στοχευμένες επιθέσεις στα social, περαστικοί που μπαίνουν στο κατάστημα και πετούν κάτω τα εμπορεύματα» αναφέρει στην ίδια καταγγελία της η ιδιοκτήτρια στα Χανιά.

Η καταγγελία ιδιοκτήτριας στα Χανιά για την Παλαιστίνη

«Σήμερα, 12 Αυγούστου 2025, καθώς πήγαινα να ανοίξω το κατάστημα μου στα Χανιά, βρήκα στην είσοδο ένα γράμμα που είχε σταλεί από το Carol Stream, Illinois, ΗΠΑ.

Το γράμμα περιείχε απειλές εναντίον εμένα και του μαγαζιού μου, εξαιτίας της πινακίδας στην πόρτα που γράφει «Free Palestine».Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι επίθεση. Έχουν προηγηθεί: «Πόλεμος» σχολίων στο Google Maps. Στοχευμένες επιθέσεις στα social. #FreePalestine. Περαστικοί που μπαίνουν στο κατάστημα και πετούν κάτω τα εμπορεύματα.

Φαίνεται πως κάποιοι αποφάσισαν να ξεκλειδώσουν ένα νέο επίπεδο παρενόχλησης.

Ο κόσμος έχει ξεφύγει. Η μικροψυχία και η κακεντρέχεια περισσεύουν. Η ηλιθιότητα είναι αήττητη και η ανθρωπιά έχει χαθει.

Κι όμως, όπως είπε ο Νίκος Καζαντζάκης: «Μου δώσατε μια κατάρα, σας δίνω μια ευχή:Σας εύχομαι η συνείδησή σας να είναι τόσο καθαρή όσο η δική μου, και να 'στε τόσο ηθικοί όσο είμαι εγώ». From the river to the sea, Palestine will be free. I regret nothing. #FreePalestine».

