Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: «Παράνομη η εκ νέου χορήγηση των ακυρωθεισών αδειών» - Αιχμές Λαζαράτου

«Το Υπουργείο περιέπεσε στο μείζον σφάλμα που φοβόμουν. Αντί να ανακαλέσει την παλαιά άδεια και να χορηγήσει νέα εξ´ ύπαρχής , φαίνεται να χορηγεί εκ νέου την παλαιά ακυρωθείσα άδεια δίχως να την ανακαλεί», δήλωσε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος, θέτοντας το ζήτημα της εκ νέου χορήγηση των αδειών των ΝΠΠΕ Keele και York.

Στην ανάρτησή του, ο καθηγητής χαρακτηρίζει τη διαδικασία «παράνομη» και «αντισυνταγματική», ενώ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να διευκρινίσει αν πρόκειται για νέες άδειες ή για επαναχορήγηση των ήδη ακυρωθεισών.

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Η ανάρτηση του Πάνου Λαζαράτου

Αναλυτικά ο Καθηγητής στην ανάρτησή του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αναφέρει: «ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: Πληροφορούμαι πως το Υπουργείο Παιδείας χορήγησε εκ νέου μετά την τήρηση της αναγκαίας διοικητικής διαδικασίας τις άδειες των ΝΠΠΕ Keele και York.

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Παρατηρώ ιδίως:

1. Το Υπουργείο Παιδείας ενήργησε με περισσή σπουδή , πριν ακόμη καθαρογραφούν οι σχετικές ακυρωτικές αποφάσεις.

Αυτό είναι άκρως ασυνήθιστο , αλλά και επικίνδυνο , όπως θα φανεί στην συνέχεια του κειμένου.

2. Το Υπουργείο περιέπεσε στο μείζον σφάλμα που φοβόμουν.

Αντί να ανακαλέσει την παλαιά άδεια και να χορηγήσει νέα εξ´ ύπαρχής , φαίνεται να χορηγεί εκ νέου την παλαιά ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ άδεια δίχως να την ΑΝΑΚΑΛΕΙ.

Αυτό κατά την εκτίμησή μου είναι παράνομο και αντισυνταγματικό γιατί οι αποφάσεις του ΣτΕ λειτουργούν πάντοτε ex tunc, εκτός αν το ίδιο αποφασίσει άλλως, εφαρμόζοντας το άρθρο 50 παρ. 3 πδ 18/1989 , πράγμα που εν προκειμένω συνειδητά δεν έκανε.

3. Οι νέες άδειες μετά βέβαιότητος θα προσβληθούν εκ νέου και αυτοτελώς και ενώπιον της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ του ΣτΕ , πρωτίστως για αυτό το λόγο , προκειμένου να διευκρινισθεί αν όντως ενέχουν ανάκληση των παλαιών , πράγμα που το Υπουργείο Παιδείας κακώς και μάλλον σκοπίμως δεν διευκρινίζει με την νέα πράξη.

Το Υπουργείο θα πρέπει να διευκρινίσει άμεσα αν όντως επαναχορηγεί τις παλιές άδειες, όπως εκ πρώτης όψεως φαίνεται ή χορηγεί νέες, όπως είναι το νομικώς ορθό.

Αν δεν το πράξει δυστυχώς θα κρατήσει σε αβεβαιότητα τους σπουδαστές ως προς το κρίσιμο ζήτημα του χαμένου έτους, αντίθετα προς τις εξαγγελίες του.

4. Αν το Υπουργείο χορηγεί νέες άδειες ανακαλώντας σιωπηρως τις παλαιες (!) πιστοποιεί , αντίθετα προς τις εξαγγελίες του , την απώλεια του προηγούμενου έτους , το οποίο έλαβε χώρα δίχως έγκυρο πρόγραμμα σπουδών.

5. Η διαδικασία δεν έχει τηρηθεί σε κάθε περίπτωση , λόγω βιασύνης, νομίμως , διότι η αναγκαία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ γνώμη της ΕΘΑΑΕ για τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο της αποφάσεως 47680/ 2024 είναι πλέον ανεπίκαιρη βασιζόμενη μάλιστα στα ακυρωμένα γενικά και αφηρημένα κριτήρια της αποφάσεώς της 46136/ 2024.

Τα κριτήρια των Παραρτημάτων των δύο αποφάσεων της ΕΘΑΑΕ 46136 και 47680 είναι ανάλογα.

Πρώτα έπρεπε να ξαναφτιαχτούν τα κριτήρια και ΜΕΤΑ να δοθούν άδειες. Επικοινωνιακοί λόγοι οδήγησαν κακώς στο αντίθετο.

Το μείζον αυτό δεύτερο σφάλμα οφείλεται στην ανεπαρκή μελέτη των ακαθαρόγραφων αποφάσεων που θα πρέπει να διαβαστούν εν συνδυασμώ.

Η αναδρομική « επικαιροποίηση» φακέλων είναι μια νομικώς άκρως προβληματική διαδικασία. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να σημαίνει αναδρομική «εγκυροποίηση» ακυρωθεισών αδειών.

6. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ βαρύνεται με άμεση διευκρίνιση , προκειμένου να δώσει τέλος στην αγωνία παιδιών και γονέων.

Θεωρεί ότι η νέα άδεια είναι όντως επαναχορήγηση της παλαιας και άρα το προηγούμενο έτος σώζεται, δια αυτής της – παρανόμου – οδού;

Αν όχι , όπως είναι το νομικώς ορθό , και η παλαιά άδεια ανακαλείται ΣΙΩΠΗΡΩΣ , με ποιον ακριβώς τρόπο, διασώζεται το προηγούμενο έτος ;

Η σχετική διευκρίνιση του Υπουργείου Παιδείας είναι αναγκαία και έχει μείζονα σημασία. Σκόπιμη διατήρηση της αβεβαιότητος στο ζήτημα αυτό δεν θα τιμά την Διοίκηση , η οποια αν μη τι άλλο οφείλει να διευκρινίσει τι ακριβώς έκανε , αφού δεν ΑΝΑΚΑΛΕΣΕ , ως όφειλε, την αρχική άδεια», έγραψε ο Πάνος Λαζαράτος.