Ηγουμενίτσα: Το αυτοκίνητο «ξεχείλιζε» κάνναβη - Συνελήφθη ζευγάρι που διακινούσε ναρκωτικά

Συνελήφθησαν σήμερα το πρωί στην Ηγουμενίτσα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας ένας άντρας και μία γυναίκα, για παραβάσεις με ναρκωτικά.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορίων, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, που έφερε πινακίδες κυκλοφορίας αλβανικών αρχών και κατά την έρευνα που ακολούθησε σε αυτό, βρέθηκαν μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα 46 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 47 κιλών και 550 γραμμαρίων.

Κατασχέθηκαν η παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, το αυτοκίνητο και χρηματικό ποσό 550 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.