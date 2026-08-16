Ήχησε το 112 για την φωτιά στην Άνδρο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Εστάλη μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων και επισκεπτών της Άνδρου προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 16/08 στο νησί.
Για την κατάσβεσή της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, πέντε οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.
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