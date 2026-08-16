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Ήχησε το 112 για την φωτιά στην Άνδρο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πυροσβεστική στο νησί της Άνδρου, ενώ σημειώνεται πως ήχησε και το 112 προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα.

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Φωτιά - Πυροσβεστική
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Εστάλη  μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων και επισκεπτών της Άνδρου προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 16/08 στο νησί.

Για την κατάσβεσή της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, πέντε οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

 

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