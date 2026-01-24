Ικαρία: Νεκρό 4χρονο παιδί και γυναίκα σε ναυάγιο με πρόσφυγες - Αγνοούνται τρία ανήλικα

Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από ναυάγιο λέμβου που μετέφερε πρόσφυγες στην Ικαρία, στην θαλάσσια περιοχή πίσω από το αεροδρόμιο, κοντά στην Αγία Κυριακή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, σορός γυναίκας εντοπίστηε από ελικόπτερο που συμμετέχει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ικαρίας. Νωρίτερα ένα παιδί 4 ετών, ανασύρθηκε νεκρό, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες διασωθέντων αγνοούνται ακόμη τρία παιδιά.

Η εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τη συμμετοχή πλωτών μέσων του Λιμενικό Σώμα, δυτών, καθώς και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας, που «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.