Ικαρία: Στις Σεϋχέλλες του Αιγαίου για εξωτικές βουτιές

Γνωστή για τους χαλαρούς ρυθμούς της, τα μοναδικά πανηγύρια της, την άγρια ομορφιά της και τη μακροζωία των κατοίκων της, η Ικαρία είναι ένα νησί που δε μοιάζει με κανένα άλλο.

Οι εκπληκτικές παραλίες είναι ένας ακόμη λόγος για να την επισκεφθείτε. Δεν γίνεται να πάτε στην Ικαρία και να μην κολυμπήσετε στις Σεϋχέλλες, την παραλία - σταρ του νησιού, η οποία βρίσκεται νοτιοδυτική πλευρά του, 25 χλμ. περίπου δυτικά από τον Άγιο Κήρυκο.

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