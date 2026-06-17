Αρχικά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Είτε είμαστε φαν της (είμαστε!) είτε όχι, στην Ικαρία δεν θα συναντήσουμε ποτέ τους πιο κοινότυπους κατοίκους. Άλλοι τη θυμούνται για τα πανηγύρια της, άλλοι για την άγρια ομορφιά της κι άλλοι για το νησί που έχει βρει το νόημα της ζωής και συγκεκριμένα της μακροζωΐας.

Η θεωρία των «μπλε ζωνών», των περιοχών δηλαδή στις οποίες οι κάτοικοι σε μεγάλο ποσοστό υπερβαίνουν τα 90 χρόνια ζωής, είναι πάνω κάτω γνωστή. Γνωστό είναι κι ότι ανάμεσα στις μπλε αυτές ζώνες βρίσκεται και η Ικαρία, χάρη στους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, στην ανθεκτική κοινωνική δομή, στην υγιεινή διατροφή με τοπικά προϊόντα και στις χειρωνακτικές εργασίες στη φύση.

Το καινούργιο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ένας πρωτοεμφανιζόμενος στη Βρετανία συγγραφέας, με το όνομα, Saul Justin Newman, που επιχειρεί να αποδομήσει σκαλί σκαλί τη θεωρία μακροζωΐας στο ελληνικό νησί.

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Ο ερευνητής στο Ινστιτούτο Γήρανσης του Πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ειδικότερα, παρουσιάζει ως κεντρικό επιχείρημα ότι ο φόβος να διαχειριστούμε το συναίσθημα του θανάτου δημιουργεί μέσα μας «ένα κενό για κάθε είδους απάτη στην επιστήμη της γήρανσης».

Ο βρετανικός Guardian, που γράφει για τον Newman, αναφέρει χαρακτηριστικά την περίπτωση της Ικαρίας και του νησιού Οκινάουα στην Ιαπωνία. Ο Βρετανός κατακρίνει και τον Dan Buettner, έναν Αμερικανό επιχειρηματία που δημιούργησε ένα ιδιαίτερα κερδοφόρο brand, ιδρύοντας την εταιρεία Blue Zones και πουλώντας οδηγίες για δίαιτες και βιβλία με όλα τα μυστικά της μακροζωΐας.

Ικαριώτικος σε πανηγύρι | Eurokinissi

O συγγραφέας γράφει για λάθος ηλικίες, προβληματικά μητρώα και ελλιπείς καταγραφές, για ανθρώπους που είχαν πεθάνει αλλά έμεναν ζωντανοί στα χαρτιά. Για την Ελλάδα, συγκεκριμένα, μιλά για το μακρινό 2012 όταν στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εξυγίανσης των δημόσιων μητρώων, ανακαλύφθηκε πως πάνω από 9.000 άτομα που καταγράφονταν ως άνω των 100 ετών ήταν στην πραγματικότητα νεκρά, ενώ πολλοί επιζώντες υπήρχαν μόνο στα χαρτιά, ώστε να μπορούν οι συγγενείς να εισπράττουν τις συντάξεις τους.

Άλλο παράδειγμα είναι, κατά τον ίδιο, ο Jiroemon Kimura, ο οποίος πέθανε στην Ιαπωνία το 2013 και είχε καταγραφεί ως ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο, σε ηλικία 116 ετών και 54 ημερών. Παρότι η ηλικία του θεωρήθηκε επιβεβαιωμένη, ο Newman εντοπίζει προβλήματα και αντιφάσεις στα δημογραφικά στοιχεία γύρω από την περίπτωσή του.

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Δεν είναι η πρώτη φορά αμφισβήτησης

Οφείλουμε βέβαια να σημειώσουμε πως η ιδέα των «μπλε ζωνών» δεν είναι απαλλαγμένη από αμφισβητήσεις. Το 2019, πάλι ο Saul Justin Newman είχε ισχυριστεί ότι οι περιοχές με υψηλή συγκέντρωση υπεραιωνόβιων πιθανώς παρουσιάζουν λανθασμένα δεδομένα λόγω κακής τήρησης αρχείων.

Όπως και να νιώθετε για όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, λίγη σημασία έχει. Η Ικαρία, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει 100 και βάλε χρόνια ζωής ή όχι, θα μένει πάντα στο μυαλό κυρίως γιατί παγώνει τον αδυσώπητο χρόνο των πόλεων που όλοι έχουμε συνηθίσει. Με έναν μαγικό τρόπο.