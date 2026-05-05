Ηλεία: Έσπασαν και έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια

Περιπτεράς από την Ηλεία ο οποίος είχε ξυλοκοπηθεί άγρια πριν από μερικούς μήνες, έπεσε θύμα νέας επίθεσης, αυτή τη φορά σε κατάστημα το οποίο ετοιμαζόταν να ανοίξει στην περιοχή.

Άγνωστοι έσπασαν την πρόσοψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας παγκάκι, να μπήκαν στο εσωτερικό και στη συνέχεια να έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, όπως μεταφέρει το patrisnews.gr.

Η αστυνομία κάνει έρευνα για το περιστατικό και στη Γαστούνη, όπου βρίσκεται το θύμα, υπάρχει ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ., δεδομένου πως ο άνδρας φαίνεται να στοχοποιείται ανοιχτά.

Υπενθυμίζεται πως πριν από δύο μήνες, ο άνδρας δέχθηκε άγρια επίθεση από μία ομάδα περίπου 20 ατόμων, αφότου σταμάτησε έναν ανήλικο που φέρεται να ήθελε να αφαιρέσει ένα προϊόν από το περίπτερο.

Ο περιπτεράς, ο γιος του και ακόμη ένας πολίτης, που προσπάθησε να παρέμβει, δέχθηκαν χτυπήματα, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο περίπτερο.

Ακολούθησαν συλλήψεις και προσαγωγές, ενώ οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Μετά την άγρια επίθεση, το θύμα αποφάσισε να κλείσει το περίπτερο, δηλώνοντας ότι φοβάται για την οικογένειά του, και προσπάθησε να προχωρήσει επαγγελματικά.