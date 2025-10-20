Ηλεία: Πατέρας κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του και απείλησε να κάψει τη σύζυγό του στον φούρνο

Σοκ έχει προκαλέσει υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στην Ηλεία, όπου πατέρας κακοποιούσε σεξουαλικά και ξυλοκοπούσε την κόρη του, ενώ είχε απειλήσει την σύζυγό του ότι θα την κάψει στον φούρνο.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, η καθημερινότητα μητέρας και κόρης είχε μετατραπεί σε εφιάλτη αφού για πάνω από έναν υφίστατο δέχονταν κακοποίηση από τον σύζυγο και πατέρα.

Ο πατέρας κρίθηκε ένοχος για αδικήματα που αφορούν βαριά σωματική βλάβης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της ανήλικης κόρης του και της συζύγου του, για την πράξη της κατ’ εξακολούθηση ενδοοικογενειακής προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης κόρης του και για κατ’ εξακολούθηση απόπειρα κατάχρησης της ανήλικης κόρης του, που είχε συμπληρώσει τα 14 αλλά όχι τα 18 έτη, σε γενετήσιες πράξεις από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών και η ποινή φυλάκισης που του υποβλήθηκε ήταν επτά έτη και έξι μήνες.

Ο κατηγορούμενος εκτίει την ποινή του στις φυλακές Γρεβενών από όταν καταδικάστηκε το 2024 ενώ κατέθεσε αίτηση αναίρεσης της απόφασης στον Άρειο Πάγο με την αιτιολογία της ελλιπούς αιτιολόγησης, με το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο του Αρείου Πάγου να απορρίπτει το αίτημά του.

Σύμφωνα με περιγραφές από το δικαστήριο, από τις 28 Ιουνίου του 2016 έως τα τέλη Απριλίου του 2018, ο πατέρας ξυλοκοπούσε την κόρη του στο σπίτι τους στην Πάτρα, δημιουργώντας μετατραυματικό στρες στην ανήλικη.

Την ίδια περίοδο, ο άντρας δεν δίσταζε να κακοποιεί και την σύζυγό του, προκαλώντας της σωματικές βλάβες, με αποκορύφωμα περιστατικό που τοποθέτησε με τη βία το κεφάλι της στον φούρνο της κουζίνας και την απειλούσε ότι θα τον ανάψει για να την κάψει, τον Μάιο του 2018.

Ο άντρας δεν σταμάτησε εκεί αφού όταν η κόρη έφτασε την ηλικία των 15 άρχισε να την ασκεί και σεξουαλική κακοποίηση, η οποία διήρκησε από τον Απρίλιο του 2017 μέχρι και τις 25 Μαΐου του 2018.

Τα περιστατικά κακοποίησης ήταν καθημερινό φαινόμενο και λάμβαναν χώρα είτε στο σπίτι της οικογένειας στην Πάτρα, είτε στο σπίτι των γονέων του πατέρα στην Ηλεία, όταν το επισκέπτονταν κατά την καλοκαιρινή περίοδο και τα σαββατοκύριακα.

Ο εφιάλτης τελείωσε όταν το ανήλικο κορίτσι κατήγγειλε στην Αστυνομία τον πατέρα της τον Ιούνιο του 2018.