Ηλεία: Σε έναν 62χρονο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε από κυνηγό

Κυνηγός εντόπισε σε δασική έκταση μεταξύ Γρύλλο και Κρέστενας στην Ηλεία, τη σορό ενός 62χρονου που είχε εξαφανιστεί.

ΕΜΑΚ
Επιχείρηση της ΕΜΑΚ | Eurokinissi
Σε έναν 62χρονο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής από κυνηγό σε δασική περιοχή ανάμεσα στο Γρύλλο και την Κρέστενα Ηλείας.

Όπως ανέφερε το ilia.news, ο άνδρας είχε εξαφανιστεί το απόγευμα του Σαββάτου *06/12)από το κτήμα του.

Η σορός βρέθηκε από κυνηγό, ο οποίος βρισκόταν για κυνήγι το πρωί της Κυριακής σε δύσβατο αγροτικό σημείο της περιοχής

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Α.Τ. Κρεστένων, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να γίνουν γνωστά τα αίτια του θανάτου του 62χρονου.

