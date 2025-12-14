Ηλεία: Σε έναν 62χρονο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε από κυνηγό

Σε έναν 62χρονο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής από κυνηγό σε δασική περιοχή ανάμεσα στο Γρύλλο και την Κρέστενα Ηλείας.
Όπως ανέφερε το ilia.news, ο άνδρας είχε εξαφανιστεί το απόγευμα του Σαββάτου *06/12)από το κτήμα του.
Η σορός βρέθηκε από κυνηγό, ο οποίος βρισκόταν για κυνήγι το πρωί της Κυριακής σε δύσβατο αγροτικό σημείο της περιοχής
Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Α.Τ. Κρεστένων, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να γίνουν γνωστά τα αίτια του θανάτου του 62χρονου.
