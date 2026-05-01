Ηλεία: Θρήνος στην κηδεία του 13χρονου - Με λευκά μπαλόνια τον αποχαιρέτησαν οι συμμαθητές του

Βαρύ πένθος στα Μακρίσια της Ηλείας όπου σήμερα συγγενείς, κάτοικοι και συμμαθητές αποχαιρέτησαν τον 13χρονο Κωνσταντίνο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με πατίνι.

Η κηδεία του τελέστηκε το πρωί της Πρωτομαγιάς στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων όπου οι φίλοι και συμμαθητές του έφτασαν στην εκκλησία σύμφωνα με το tempo24.news κρατώντας λευκά μπαλόνια.

Πώς έγινε το δυστύχημα με το πατίνι και το αγροτικό

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί κινούνταν με το πατίνι του όταν, στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στα δεξιά πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονος στην αντίθετη κατεύθυνση.

Η σύγκρουση με το αγροτικό αυτοκίνητο ήταν σφοδρότατη και είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του.

Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κρεστένων όπου οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.