Ηλεία: Υπερχείλιση του Πηνειού στον Ερύμανθο - Ζημιές από την έντονη βροχόπτωση

Έντονες βροχοπτώσεις στην Ηλεία έφεραν υπερχείληση του Πηνειού ποταμού. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν ποτιστικές μηχανές.

Οι έντονες βροχοπτώσεις στις πηγές του Πηνειού ποταμού στον Ερύμανθο είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν υπερχειλίσεις στο ύψος του Κακοταρίου και της Αγίας Τριάδας, αλλά και σε πολλά σημεία του ποταμού στην διαδρομή που ακολουθεί προς Αχαΐα.

Σύμφωνα με το ileialive.gr υπάρουν αναφορές για επιπτώσεις στην παραποτάμια ζώνη και κάνουν λόγω για απώλεια σε ποτιστικές μηχανές που ήταν τοποθετημένες για την άρδευση μικρών καλλιεργειών ή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα ορεινά του νομού. 

Προβλήματα παρουσιαστηκαν και στο χωριό Κρυόβρυση και στα Καλύβια Κρυόβρυσης, σε κάποια γεφύρια και μάντρες του χωριού.

