Αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί και εξασφαλιστεί η απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Αναφορικά με καταγγελίες ότι ανήλικοι χρησιμοποιούν πλαστά αντίγραφα ταυτότητας, ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε ότι αυτό πλέον δεν είναι εφικτό καθώς «για την πιστοποίηση της ηλικίας χρησιμοποιείται το kids wallet και μια διαδικασία η οποία για την ώρα δεν μπορεί να παρακαμφθεί».

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι ο στόχος είναι αυτή η εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί και για την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους.

«Αυτό ακριβώς συζητήσαμε με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείο Μεταφορών» σημείωσε αρχικά ο κ. Παπαστεργίου και πρόσθεσε:

«Αυτός ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας θα χρησιμοποιηθεί στα social media. Ήδη ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας χρησιμοποιείται για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, κι αυτός θα χρησιμοποιηθεί για τα πατίνια».

Σημείωσε ακόμα ότι οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών «θα πρέπει να σκανάρουν την ηλικία και, εφόσον δεν πληρείται το κριτήριο αυτό, δεν θα ξεκλειδώνουν τα πατίνια».

Παπαστεργίου: «Εάν έχουμε διαβατήριο, δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να βγάλουμε νέα ταυτότητα»

Σε σχέση με τις νέες ταυτότητες με τις νέες ταυτότητες, ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι οι χώρες τις ΕΕ μετά τις 3 Αυγούστου δεν δέχονται τις παλιές ταυτότητες, ωστόσο τόνισε: «Εάν δεν έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε με ταυτότητα, δεν υπάρχει λόγος μέχρι τις 3/8 να αλλάξουμε την ταυτότητα».

«Εάν έχουμε διαβατήριο, δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να βγάλουμε νέα ταυτότητα» σημείωσε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Είναι ένα όριο που έχει τεθεί ευρωπαϊκά. Τι είπε η Ευρώπη; Η μπλε ταυτότητα δεν έχει καμία ασφάλεια» σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη «που συνεχίζει να χρησιμοποιεί τόσο παλιές ταυτότητες.