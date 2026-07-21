Ηλεκτρικά πατίνια: Μπαράζ ελέγχων στο κέντρο της Αθήνας - Έως 150 ευρώ το πρόστιμο για τις εταιρείες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιχείρησης αυτής αποτελεί το μεγάλο «μπλόκο» που στήθηκε στη Λεωφόρο Αμαλίας, ακριβώς μπροστά από το Ζάππειο αλλά και αυτό στην αρχή της Γ' Σεπτεμβρίου, στην Ομόνοια, όπου οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους των αναβατών.

«Υπολογίζονται πλέον ως οδηγοί» - Τι πρέπει να προσέχουν οι χρήστες πατινιών

«Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στους χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών και κατά πόσο αυτοί τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Σήμερα, μέχρι στιγμής (ώρα 12:30) βεβαιώσαμε γύρω στις έξι παραβάσεις. Οι πέντε ήταν για κράνος, η άλλη, η έκτη ήταν για υπέρβαση ταχύτητας» δήλωσε ο Ανθυπαστυνόμος Παναγιώτης Αντωνίου της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Ερωτηθείς τι πρέπει να προσέχουν οι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών είπε ότι «υπολογίζονται ως κανονικοί οδηγοί, όπως είναι οι οδηγοί των άλλων οχημάτων, συνεπώς θα πρέπει και αυτοί να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Επιπρόσθετα, επειδή είναι πιο εκτεθειμένοι, όπως είναι οι οδηγοί της μοτοσικλέτας, θα πρέπει το βράδυ ας πούμε να έχουν τα ανακλαστικά γιλέκα όπως προβλέπεται, να μη κάνουν χρήση ακουστικών για να έχουν άμεση ας πούμε αντίληψη του

χώρου γύρω τους. Η ταχύτητα του πατινιού να είναι η προβλεπόμενη μέχρι 25 χιλιόμετρα και προφανώς το κράνος».

Σημειωτέον ότι στους ελέγχους στην Γ' Σεπτεμβρίου ακινητοποιήθηκε ένας οδηγός πατινιού που οδηγούσε με ταχύτητα 36 χιλιομέτρων την ώρα.

«Καμπάνες» και από τη Δημοτική Αστυνομία

Σε πλήρη κινητοποίηση για τα ηλεκτρικά πατίνια, και κυρίως το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης σε πεζοδρόμια και διαβάσεις, βρίσκεται και η Δημοτική Αστυνομία.

Η Ελένη Ζωντήρου, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων υπογράμμισε:

«Κάνουμε συχνά κοινές δράσεις με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας της Αθήνας. Κόβουμε πρόστιμα για το παράνομο παρκάρισμα τα οποία πηγαίνουν στις εταιρείες».

Για να «πέσει» το πρόστιμο, που φτάνει τα 150 ευρώ για κάθε παράβαση, πρέπει να είναι σταθμευμένα τρία πατίνια και άνω της ίδιας εταιρείας.

«Επίσης κόβουμε πρόστιμα σε ανθρώπους που κυκλοφορούν χωρίς τα μέτρα ασφαλείας, όπως είναι το κράνος που έχουν υποχρέωση. Όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουμε ήδη κάνει χωροθέτηση στις εταιρείες ώστε να μπορούν να τοποθετούν σε συγκεκριμένους χώρους τα πατίνια προκειμένου να μην έχουμε το φαινόμενο της μαζικής απόθεσης πατινιών» προσθέτει η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας.

​Τέλος τα πατίνια για ανήλικους κάτω των 17 και υποχρεωτική ασφάλεια

​Η αυστηροποίηση της στάσης των Αρχών συμπίπτει με την εισαγωγή νέων διατάξεων στο σχετικό νομοσχέδιο, οι οποίες αναμορφώνουν πλήρως το τοπίο για τα μικροοχήματα, με ξεκάθαρο στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των ατυχημάτων.

​Η πιο σημαντική τομή του νέου πλαισίου είναι η καθολική απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται πλέον υποχρεωτική ασφάλιση που καλύπτει τόσο το όχημα όσο και τον ίδιο τον αναβάτη.

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Με σκοπό τη γρήγορη ταυτοποίηση των ιδιοκτητών, το Υπουργείο δημιουργεί ένα ψηφιακό μητρώο ηλεκτρικών πατινιών, ενώ την ίδια στιγμή το νομοσχέδιο φέρνει πολύ πιο αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα για όσους παρανομούν, απαγορεύοντας ρητά την κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων ξεπερνά τα 50 χλμ./ώρα.