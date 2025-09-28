Ηλεκτροπληξία 9χρονης στην Αρτέμιδα: «Κάποιος είχε πάει να μπαλώσει την κολώνα», λέει η μητέρα

Η μητέρα της 9χρονης από την Αρτέμιδα μίλησε για το σοκαριστικό περιστατικό που η 9χρονη υπέστη ηλεκτροπληξία αγγίζοντας κατά λάθος εκτεθειμένα καλώδια σε κολώνα φωτισμού, μέσα σε παιδική χαρά.

Την ώρα του ατυχήματος, εκατοντάδες παιδιά βρίσκονταν στον χώρο. Η μητέρα της 9χρονης, εμφανώς σοκαρισμένη, περιγράφει τη στιγμή που η κόρη της την πλησίασε έντρομη:

«Μαμά, την ώρα που έπεσαν τα φώτα, εγώ ακούμπησα κάπου καθώς περπάταγα και πονάει το χέρι μου και έχει μουδιάσει».

Η μητέρα έσπευσε στο σημείο που της υπέδειξε το παιδί και βρέθηκε μπροστά σε μια κολώνα φωτισμού με εκτεθειμένα καλώδια, τυλιγμένα πρόχειρα με πολυκαιρισμένη χαρτοταινία. Όπως σημειώνει:

«Φαινόταν ότι κάποιος είχε πάει να την μπαλώσει κάποια στιγμή».

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παρέμεινε για παρακολούθηση και εξετάσεις. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνευσε ανησυχία.

Ο πατέρας του παιδιού εξηγεί με αγωνία τι ακριβώς συνέβη:

«Έγινε βραχυκύκλωμα. Τι σημαίνει αυτό; Δεν άρπαξε το καλώδιο να κλείσει το χέρι του. Απλά πέρναγε και το ακούμπησε λες και έδινε σφαλιάρα, έτσι πέρασε πολύ φευγαλέα και έγινε το βραχυκύκλωμα».

«Γι’ αυτό δεν συνέβη κάτι ευτυχώς. Αλλά θα μπορούσε ένα άλλο παιδάκι πιο μικρό από το δικό μου να πάει να πει “τι είναι αυτό” και να το πιάσει.

Με το που το πιάσει, αυτό δεν το αφήνει γιατί κλείνει από το ρεύμα, οι μύες σφίγγουν. Εκεί τι θα συνέβαινε;»

Οι γονείς δεν άφησαν το περιστατικό να περάσει απαρατήρητο. Υπέβαλαν μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την επικίνδυνη αμέλεια. Η γιαγιά του παιδιού απευθύνθηκε στον δήμαρχο Σπάτων – Αρτέμιδος, ο οποίος φέρεται να έδειξε ενδιαφέρον, χωρίς όμως να υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία με την οικογένεια.

Η απάντηση που έλαβαν από τον Δήμο ήταν πως:

«Βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές».

Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα πώς μια παιδική χαρά μπορούσε να μείνει για μέρες με εκτεθειμένα καλώδια, σε χώρο όπου παίζουν παιδιά.