Σοκ στην Αρτέμιδα: 9χρονο κοριτσάκι υπέστη ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά από γυμνά καλώδια

Oργή προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε στην Αρτέμιδα, όταν ένα 9χρονο κοριτσάκι υπέστη ηλεκτροπληξία αγγίζοντας κατά λάθος γυμνά καλώδια σε κολώνα φωτισμού, μέσα σε παιδική χαρά, την ώρα που περνούσε από δίπλα.

Σύμφωνα με το rpn.gr, το συμβάν έγινε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, λίγο πριν σκοτεινιάσει. Την ώρα που το παιδί έπαιζε, ξαφνικά έπεσε το ρεύμα σε όλη την παιδική χαρά. Η μητέρα έτρεξε τρομαγμένη να δει τι είχε συμβεί και βρήκε την κόρη της μουδιασμένη, να κλαίει.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παρέμεινε το βράδυ και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνευσε ανησυχία και όλα κύλησαν ομαλά. Την ώρα του ατυχήματος, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έφτασε στο σημείο και έκοψε το ρεύμα από την παιδική χαρά. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, για πολλές ημέρες δεν επανήλθε ο φωτισμός στην συγκεκριμένη παιδική χαρά.

Οι γονείς, ωστόσο, δεν άφησαν το περιστατικό να περάσει έτσι. Πριν από λίγες ημέρες υπέβαλαν μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την επικίνδυνη αμέλεια που θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιαγιά του παιδιού αναζήτησε τον δήμαρχο Σπάτων – Αρτέμιδος για να του μιλήσει για το περιστατικό, ο οποίος και έδειξε ενδιαφέρον, χωρίς όμως να δώσει συνέχεια και να επικοινωνήσει με τους γονείς.

Η απάντηση που έλαβαν από τον Δήμο ήταν πως «βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές». Παρά τις εξηγήσεις, παραμένει το ερώτημα πώς μια παιδική χαρά μπορούσε να μείνει για μέρες με εκτεθειμένα καλώδια σε χώρους όπου παίζουν παιδιά.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει με τον πιο επικίνδυνο τρόπο το χρόνιο ζήτημα της ασφάλειας των δημοτικών παιδικών χαρών. Στην προκειμένη περίπτωση, η τύχη ήταν με το μέρος της 9χρονης – αλλά η ευθύνη βαραίνει όσους άφησαν μια παγίδα θανάτου εκτεθειμένη σε χώρο που θα έπρεπε να είναι απόλυτα ασφαλής.