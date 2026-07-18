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Ίλιον: Φορτηγό μετακόμισης «έκοψε» στη μέση κολώνα - Κλειστή η οδός Δεσποτάτου Μυστρά

Ατύχημα με φορτηγό μετακόμισης σημειώθηκε στο Ίλιον, καθώς το όχημα έπεσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης και την έκοψε στη μέση.

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Ίλιον - κολώνα
Φορτηγό έκοψε στη μέση κολώνα στο Ίλιον | Orange Press Agency
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Σε κολώνα ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ επί της Δεσποτάτου Μυστρά στο Ίλιον έπεσε ένα φορτηγό το πρωί του Σαββάτου (18/07), σύμφωνα με το Orange Press Agency.

Κατά την πρόσκρουση του φορτηγού -που εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε μετακόμιση- η κολώνα έσπασε και κόπηκε στη μέση, με μεγάλο τμήμα της να κρέμεται στον δρόμο.

Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία από το ύψος της Βασιλείου Μακεδόνος, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει εξειδικευμένο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ το οποίο κόβει την κολώνα προκειμένου να την απομακρύνει από το σημείο και στη συνέχεια να προχωρήσει στην αντικατάστασή της.

 

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