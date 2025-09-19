Ίλιον: Συμπλοκή μαθητών σε σχολείο - Τραυματίστηκε 13χρονη

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, αυτή τη φορά στο Ίλιον, όπου μαθητές συνεπλάκησαν σε σχολείο, περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (18/9).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στο 9ο Γυμνάσιο, κατά την ώρα της αποχώρησης, ενώ κατά το συμβάν τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο μία 13χρονη μαθήτρια. Το περιστατικό ερευνά το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.