Ηλιούπολη: Φωτιά σε καφέ – Έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου σε κατάστημα εστίασης (καφέ-σνακ) στην Ηλιούπολη, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα.
Σύμφωνα με το orange agency press, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το πατάρι του καταστήματος και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική, καθώς υπήρχε κίνδυνος να επεκταθεί σε γειτονικά κτίρια και στους πάνω ορόφους όπου στεγάζονται κατοικίες.
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και εθελοντές με υδροφόρα.
Ευτυχώς, δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένα άτομα και η κατάσβεση ξεκίνησε άμεσα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.
- Η «Γυναίκα Θάνατος» του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: «Κύριοι, είμαι 25 ετών και έχω σκοτώσει 309 φασίστες»
- Το μοναδικό έγκλημα που δεν «αγγίζει» ο Πάνος Κοκκινόπουλος: «Με σόκαρε τόσο πολύ που δεν την έκανα»
- 28η Οκτωβρίου: Χέρι - χέρι με την κόρη του Σάντα η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα
- Λένι Ρίφενσταλ: Η αγαπημένη σκηνοθέτιδα του Αδόλφου Χίτλερ, δεν ένιωσε ποτέ ενοχές για το παρελθόν της
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.