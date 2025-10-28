Μενού

Ηλιούπολη: Φωτιά σε καφέ – Έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός στην Ηλιούπολη καθώς κατάστημα εστίασης τυλίχθηκε στις φλόγες.

Newsroom
Ηλιούπολη
Φωτιά στην Ηλιούπολη | Orange Press Agency
Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου σε κατάστημα εστίασης (καφέ-σνακ) στην Ηλιούπολη, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα.

Σύμφωνα με το orange agency press, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το πατάρι του καταστήματος και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική, καθώς υπήρχε κίνδυνος να επεκταθεί σε γειτονικά κτίρια και στους πάνω ορόφους όπου στεγάζονται κατοικίες.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και εθελοντές με υδροφόρα.

Ευτυχώς, δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένα άτομα και η κατάσβεση ξεκίνησε άμεσα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

 

ΕΛΛΑΔΑ