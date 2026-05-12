Ηλιούπολη: «Το Σάββατο ήταν τα παιδιά σπίτι μου» - Τα πρώτα λόγια του πατέρα της 17χρονης επιζήσασας

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ηλιούπολη, με την πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών από ταράτσα πολυκατοικίας να καταλήγει στον θάνατο της μίας και τον βαρύ τραυματισμό της άλλης. Ωστόσο, πίσω από το δυστύχημα κρύβεται ένα θρίλερ για τους γονείς, καθώς μια εσφαλμένη αρχική ενημέρωση βύθισε μια οικογένεια στο πένθος, πριν βιώσει αυτό που ο πατέρας περιέγραψε ως «το μεγαλύτερο θαύμα».

Οι αρχές, μέσα στη σύγχυση των πρώτων λεπτών μετά το συμβάν, ειδοποίησαν λάθος γονείς για την ταυτότητα της κοπέλας που έχασε τη ζωή της. Ο πατέρας της 17χρονης που τελικά επέζησε, έφτασε στο σημείο και στο νοσοκομείο πιστεύοντας ότι το παιδί του δεν είναι πια στη ζωή.

Σε κατάσταση σοκ, ο πατέρας της επιζήσασας περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια:

«Για εμένα σήμερα έγινε το μεγαλύτερο θαύμα του κόσμου. Πήγα και ήρθα νομίζοντας ότι ήταν το δικό μου παιδί νεκρό. Ξέρεις τι είναι να σου λένε ότι το παιδί σου έπεσε, να έρχεσαι εδώ και τελικά να μαθαίνεις ότι ζει;»

Ο ίδιος πρόσθεσε πως τίποτα δεν προμήνυε το κακό, καθώς το προηγούμενο βράδυ τα παιδιά βρίσκονταν όλα μαζί στο σπίτι του: «Το Σάββατο ήταν όλα τα παιδιά στο σπίτι μου, δεν ξέρω τι πάθανε, πάμε να τρελαθούμε».

Ηλιούπολη: Το ιατρικό ανακοινωθέν

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τις δύο νεαρές αναφέρει:

«Σήμερα και ώρα 12:32 προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στα Επείγοντα δύο νεαρές, αμφότερες 16 ετών. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της είναι εξαιρετικά κρίσιμη και για αυτό αποφασίστηκε να διακομιστεί στο ΚΑΤ.

Η δεύτερη προσήλθε με ανακοπή και παρά τις προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει».

«Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα»

Το σημείωμα που άφησε πίσω της η κοπέλα που έχασε τη ζωή της, δημιουργεί την εικόνα μίας ιδιαίτερα πεσιμιστικής οπτικής μέσα στο πιεστικό περιβάλλον της ελληνικής ύφεσης, με το κορίτσι να λέει ευθέως πως έπασχε από κατάθλιψη και πως δεν έβλεπε προοπτικές στη ζωή της.

«Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μία κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος.

Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μία δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά.

Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».