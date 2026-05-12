Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Πώς έγινε η επιχείρηση σύλληψης των δραστών - Ο βαρύς οπλισμός που κατασχέθηκε

Σε μια συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η Ελληνική Αστυνομία κατάφερε να θέσει τέλος στη δράση μιας εξαιρετικά επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση και τις δηλώσεις της Εκπροσώπου Τύπου, Κωνσταντίας Δημογλίδου, η ομάδα αυτή ευθύνεται για σωρεία ένοπλων ληστειών σε τράπεζες, κλοπές οχημάτων και απόπειρες ανατίναξης ΑΤΜ.

Η συντονισμένη επιχείρηση και οι συλλήψεις

Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026, εξελίχθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής (Ζωγράφου, Αλεποχώρι) και της περιφέρειας (Κάτω Τιθορέα, Λουτράκι).

Όπως ανέφερε η κα Δημογλίδου, συνελήφθησαν συνολικά οκτώ μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και δύο γυναίκες. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν περιλαμβάνουν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες, πλαστογραφίες, εκρήξεις και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε μετά από ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, το πρωί της 11ης Μαΐου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, δύο μέλη εισήλθαν στην τράπεζα μεταμφιεσμένοι σε ηλικιωμένους (με περούκες και ψεύτικα γένια), χρησιμοποιώντας υποπολυβόλο τύπου Scorpion και πιστόλια, αφαίρεσαν 217.000 ευρώ.

Εξωτερικά του καταστήματος, συνεργός τους με πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov επιτηρούσε τον χώρο. Η διαφυγή τους έγινε με τη χρήση «επιχειρησιακών» οχημάτων με πλαστές πινακίδες, τα οποία άλλαξαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής για να παραπλανήσουν τις Αρχές.

Η εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε τουλάχιστον από το 2022, παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής δομής. Η κα Δημογλίδου υπογράμμισε ότι ως ηγέτης ταυτοποιήθηκε ένας 30χρονος, ο οποίος συντόνιζε τις επιθέσεις και παρείχε τους χώρους προετοιμασίας, ενώ μια 26χρονη κατηγορούμενη είχε τον ρόλο του «συνδετικού κρίκου» μεταξύ του αρχηγού και των υπόλοιπων μελών.

Η ομάδα πραγματοποιούσε πολυήμερη κατόπτευση των στόχων και λάμβανε αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έναν ολόκληρο «στρατιωτικό» εξοπλισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρέθηκαν:

Το ποσό των 215.345 ευρώ (το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας ληστείας).

Πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov, υποπολυβόλο Scorpion, 5 πιστόλια και 5 χειροβομβίδες.

Αλεξίσφαιρα γίλεκα, πυροκροτητές, περούκες, γάντια σιλικόνης και εργαλεία κοπής (τροχοί, βαριοπούλες).

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., έχουν εξιχνιαστεί 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες (σε Αττική, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία), 15 κλοπές οχημάτων (11 μοτοσικλέτες και 4 αυτοκίνητα) και μια απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ.

Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν για σοβαρά αδικήματα, οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.