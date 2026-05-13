Ηλιούπολη: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η επιζήσασα - Το «κενό των 3 ωρών» που εξετάζεται

Στο ΚΑΤ διασωληνωμένη στη ΜΕΘ νοσηλεύεται η 17χρονη, που, μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Παράλληλα, κινείται η έρευνα για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την υγεία της, η νεαρή παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Είναι πολυτραυματίας και χθες, Τρίτη (12/05), έγινε επέμβαση για να αντιμετωπιστεί το εγκεφαλικό οίδημα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την εξέλιξή του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι νεαρές, να σημειωθεί, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου οι γιατροί προσπάθησαν για μία ώρα να επαναφέρουν τη μία, αλλά απέτυχαν.

Ο Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Mega, επεσήμανε πως «προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο», οι γιατροί, «έκαναν τεράστιες προσπάθειες για να την σταθεροποιήσουν, αλλά δεν κατέστη δυνατό».

«Χθες ήταν μία πολύ πολύ δύσκολη στιγμή» σχολίασε ο ίδιος και ζήτησε από τους γονείς να είναι κοντά στα παιδιά τους και να τα καταλαβαίνουν.

Το κενό των τριών ωρών

Στο ίδιο μέσο μίλησε και ο Ο Γιώργος Καλλικμάνης, επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, ο οποίος αναφέρθηκε στο αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης.

«Πιστεύω ότι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, δύο νέα κορίτσια να συναποφασίσουν να πέσουν» σχολίασε.

Εξήγησε πως οι 17χρονες ζήτησαν από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας τα κλειδιά της ταράτσας και εκείνη τούς υπέδειξε το πού ήταν.

«Το είχαν προαποφασίσει. Βρέθηκε μία επιστολή» είπε.

Ακόμα, ο ίδιος έκανε λόγο για ένα «κενό τριών ωρών». Το πρωί, μία άλλη ένοικος της πολυκατοικίας κάλεσε το ασανσέρ και βρήκε μέσα τις νεαρές.

Η πτώση τους σημειώθηκε μετά από 3 ώρες. «Τι έκαναν αυτό το διάστημα, μιλούσαν, προσπαθούσαν να το αποφασίσουν. Η αστυνομία θα το ψάξει».