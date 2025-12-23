Ιλίσια: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 44χρονος συντηρητής ασανσέρ που τραυματίστηκε εν ώρα εργασίας

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 44χρονος συντηρητής ασανσέρ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άνδρας τραυματίστηκε ενώ εκτελούσε προγραμματισμένη συντήρηση.

Ωστόσο, νεότερα στοιχεία δείχνουν πως, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το ασανσέρ τέθηκε σε λειτουργία ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο πάνω μέρος του θαλάμου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο ανώτερο σημείο του φρεατίου.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου παραμένει διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.