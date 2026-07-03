Influencers κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών - Σχηματίστηκε δικογραφία

Τέσσερις Έλληνες influencers με μεγάλη αναγνωρισιμότητα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, καθώς η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους.

Τα συγκεκριμένα άτομα κατηγορούνται ότι εκμεταλλεύτηκαν τη σημαντική επιρροή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουν και να διαφημίσουν παράνομα τυχερά παιχνίδια και στοιχηματικές ιστοσελίδες που δεν διέθεταν την απαραίτητη άδεια.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε μετά από επίσημη καταγγελία που κατέθεσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.). Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγγελίας. Tον Ιούλιο του 2025, οι τέσσερις διαχειριστές προφίλ στα social media διαφήμιζαν συστηματικά συγκεκριμένες ιστοσελίδες.

Οι ιστότοποι αυτοί προσέφεραν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων χωρίς να έχουν λάβει άδεια από την αρμόδια ελληνική Επιτροπή.

Αμέσως μετά την καταγγελία, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έδωσε εντολή να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πραγματοποίησαν μια εκτεταμένη και σε βάθος διαδικτυακή έρευνα. Μέσα από την αξιοποίηση και την ανάλυση ψηφιακών πληροφοριών και δεδομένων, οι αρχές κατάφεραν να ξεπεράσουν την ανωνυμία των προφίλ και να ταυτοποιήσουν τα πραγματικά στοιχεία των τεσσάρων Ελλήνων που κρύβονταν πίσω από τους συγκεκριμένους λογαριασμούς. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι έχουν χιλιάδες ακολούθους στα social media, λειτουργώντας ως "influencers", για να κάνουν ελκυστικές τις παράνομες αυτές πλατφόρμες στο κοινό τους.

Οι παράνομες ιστοσελίδες που διαφημίζονταν μπήκαν ήδη στην επίσημη «μαύρη λίστα» (Blacklist) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. Αυτό σημαίνει ότι:

Οι πάροχοι υπηρεσιών ίντερνετ (ISPs) στην Ελλάδα είναι πλέον υποχρεωμένοι από τον Νόμο να διακόψουν αμέσως την πρόσβαση σε αυτές.

Οι χρήστες από την Ελλάδα δεν μπορούν πλέον να επισκεφθούν τους συγκεκριμένους ιστότοπους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την παράνομη εμπορική επικοινωνία και διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.