Ιωάννινα: Βρέθηκε νεκρός στο Μιχαλίτσι ο 75χρονος που αγνοούνταν

Σχεδόν τέσσερις μέρες μετά η σορός του 75χρονου αγνούμενου εντοπίστηκε στο Μιχαλίτσι στο των ερευνών της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Νεκρός εντοπίστηκε ο 75χρονος άνδρας στο Μιχαλίτσι, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr η σορός του άτυχου ηλικιωμένου βρέθηκε την Κυριακή, λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εντοπισμός έγινε από εκπαιδευμένο σκύλο της Ελληνικής Αστυνομίας, σε μικρή απόσταση από την οικία του 75χρονου, σε σημείο με πυκνή βλάστηση, καλυμμένο από βάτα και θάμνους.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο ηλικιωμένος, επιστρέφοντας από το καφενείο του χωριού προς το σπίτι του, ενδέχεται να έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

