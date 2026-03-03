Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χιλιόμετρο - Πώς θα συνεχιστούν οι εργασίες

Μόλις πριν ένα μήνα δημιουργήθηκε ρήγμα διακοσίων μέτρων από κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό και εχθές, στον ήδη επιβαρυμένο δρόμο, καταγράφηκε ακόμη ένα στο 128ο χιλιόμετρο.

Συγκεκριμένα, στον άξονα Αντιρρίου – Ιωαννίνων, το νέο ρήγμα, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης του πρανούς.

Όπως σημειώνει το e-maistros.gr, το συμβάν αναδεικνύει τη γεωτεχνική αστάθεια της περιοχής, με εμφανείς ρηγματώσεις στο έδαφος και εκτεταμένες μετακινήσεις χωματικών όγκων, ενώ βαρέα μηχανήματα επιχειρούν σε μικρή απόσταση.

Ιόνια Οδός: Πώς θα συνεχιστούν οι εργασίες

Παρά τη νέα επιβάρυνση, αρμόδιες πηγές διαβεβαιώνουν ότι δεν επηρεάζεται ο υφιστάμενος προγραμματισμός για τη μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το τμήμα που υπέστη την κατολίσθηση θα δοθεί σε κυκλοφορία στις 10 Μαρτίου.

Η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας και στους δύο κλάδους της Ιόνιας Οδού τοποθετείται χρονικά σε ορίζοντα περίπου τριών μηνών. Στο διάστημα αυτό θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σταθεροποίησης πρανών, οι απομακρύνσεις υλικών, καθώς και οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες αποκατάστασης των υποδομών.