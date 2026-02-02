Ιόνια Οδός: Ρήγμα 200 μέτρων από μεγάλη κατολίσθηση - Κλειστά και τα δύο ρεύματα

Ρήγμα διακοσίων μέτρων δημιουργήθηκε από κατολίσθηση σε πλαγιά δίπλα στην Ιόνια Οδό. Η μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο 127ο χιλιόμετρο μετά το Κομπότι της Άρτας στη θέση Συκούλα, έχει σαν αποτέλεσμα αυτή την ώρα και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας να παραμένουν κλειστά.

Από το πρωί η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού από Αμφιλοχία προς Άρτα.

Οι βροχοπτώσεις μαλάκωσαν το έδαφος που υποχώρησε, με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι χώματος να υποχωρήσουν, να σπάσουν τα προστατευτικά πλέγματα και να παρασύρουν τις προστατευτικές μπάρες καταλήγοντας στον δρόμο.

Γεωλόγοι κλήθηκαν να διερευνήσουν το φαινόμενο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, γεωλόγοι και μηχανικοί της Ιόνιας Οδού, έφθασαν στο σημείο, πραγματοποιούν μετρήσεις και συνέλεξαν στοιχεία από το τεράστιο ρήγμα 200 μέτρων που έχει δημιουργηθεί , λόγω των έντονων βροχοπτώσεων το τελευταίο διάστημα.

Αύριο Τρίτη (03/02) αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την έναρξη ή όχι των εργασιών. Βάσει των στοιχείων θα εξεταστεί αν και από ποια πλευρά θα ξεκινήσουν το μπάζωμα τα σκαπτικά μηχανήματα.

Ιδιαίτερη είναι η ανησυχία καθώς, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από το απόγευμα της Τετάρτης αναμένεται επιδείνωση του καιρού στην περιοχή όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Τόνοι χώματος έχουν πέσει κυρίως στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Άρτα προς την Αμφιλοχία, ενώ σε καλύτερη κατάσταση είναι το ρεύμα που οδηγεί από την Αμφιλοχία προς την Άρτα .

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μηχανικών θα χρειαστούν πολλές ημέρες, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, ώστε να δοθεί ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία.