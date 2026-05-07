Ίος: Νεκρός 69χρονος Γερμανός σε τουριστικό σκάφος

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 69ρονος Γερμανός που επέβαινε σε τουριστικό σκάφος που βρισκόταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Ίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cyclades24.gr, ο άνδρας μέσα στην καμπίνα του από άλλο επιβάτη του σκάφους. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Το Λιμεναρχείο Ίου, που έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 69χρονου.
