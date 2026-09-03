Ιός του Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά το κρούσμα - «Τι άλλο να κάνουμε;»

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται από χτες ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου μετά την επιβεβαίωση κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή του.

Από τις 2 το μεσημέρι, πραγματοποιούνται σήμερα έκτακτοι ψεκασμοί πέριξ της οδού Ζαΐμη, σε ακτίνα 300 μέτρων, αλλά και 200 μέτρα μακριά από το σημείο που μένει ο άνθρωπος που νόσησε.

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Στο σημείο της επιχείρησης παρευρέθηκε και ο δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος. Κατά τη δήλωσή του τόνισε ότι οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών γίνονται τακτικά εδώ και χρόνια, λόγω και του ρέματος της Πικροδάφνης, ωστόσο επισήμανε ότι οι πολίτες θα πρέπει κι από μόνοι τους να προφυλάσσονται.

«Το κρούσμα μπορεί να προκλήθηκε και σε άλλη περιοχή, αλλά τηρούμε το πρωτόκολλο»

Ξεκινώντας με το χρονικό των γεγονότων ο κ. Φωστηρόπουλος ανέφερε πρόκειται για το πρώτο περιστατικό που σχετίζεται με τον ιό, απόδειξη ότι η μέριμνα για την προστασία των πολιτών είναι συστηματική: «Ειδοποιηθήκαμε από τον ΕΟΔΥ ότι υπάρχει κρούσμα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποιο, κάποιο κρούσμα.

Και ξέρετε γιατί; Γιατί εμείς παρακολουθούμε το θέμα των κουνουπιών όλο το χρόνο. Δηλαδή δεν βάζουμε παγίδες μόνο τώρα που υπάρχει έξαρση του φαινομένου. Όλο το χρόνο υπάρχει εργολαβία η οποία κάνει και ουσιαστικά και εντομο- επιδημιολογικό έλεγχο για τα κουνούπια. Δηλαδή έχουμε παγίδες σε όλες τις περιοχές του Φαλήρου, μια και είμαστε σε κοντά σε ρέμα.

Είμαστε σε περιοχή η οποία έχει πιθανότητες λοιπόν να υπάρξει το κουνούπι του Νείλου ή παλαιότερα το κουνούπι που λέγαμε το κουνούπι τίγρης. Δεν είχαμε καμία, κανένα τέτοιο δείγμα. Ειδοποιηθήκαμε από τον ΕΟΔΥ.

Σήμερα, εικοσιτέσσερις ώρες μετά, ακολουθώντας το πρωτόκολλο και σε συνεργασία λοιπόν Περιφέρειας, ΕΟΔΥ και Δήμου, θα γίνει η εντομοκτονία σε απόσταση περίπου διακοσίων μέτρων από το σημείο που βρέθηκε το κρούσμα».

Σε αυτό το σημείο ο δήμαρχος έσπευσε να διευκρινίσει πάντως ότι ακόμη δεν είναι σαφές αν ανήκει χωροταξικά το κρούσμα στον δικό τους δημο. Κι αυτό διότι, «κατά τη διάρκεια της επώασης, ο άνθρωπος που νοσεί, βρέθηκε και σε άλλη περιοχή, ένα νησί.

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Παρόλα αυτά όμως ακολουθείται το πρωτόκολλο και θα γίνουν οι αναγκαίοι ψεκασμοί. Το συνεργείο θα ελέγξει την περιοχή. Ήδη οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί από εχθές βγήκαν συνεργεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας.

Σε κάθε πολυκατοικία υπήρξε ανακοίνωση. Έγινε ανακοίνωση και δια του Τύπου και στα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος. Ο κόσμος για τις επόμενες τρεις ώρες από τη στιγμή του ψεκασμού θα πρέπει να κρατήσει κλειστά τα μπαλκόνια του, να φροντίσει τα κατοικίδιά του και γενικότερα να περιορίσει τις μετακινήσεις του.

Από εκεί και πέρα θα κάνουμε αυτό που πρέπει χωρίς πανικό. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Δεν υπάρχει πανικός, το παρακολουθούμε το θέμα. Ελπίζουμε λοιπόν να μη βρεθεί, να μην υπάρξει το κουνούπι. Οι παγίδες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή, αλλά και αν υπάρξει ελπίζουμε να το εντοπίσουμε και να μην έχουμε άλλα θύματα», επισήμανε.

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, πριν ολοκληρώσει, θέλησε να καταδείξει επίσης την ανάγκη για προσοχή και σε ατομικό επίπεδο, λέγοντας ότι οι κίνδυνοι από τα κουνούπια δεν πρόκειται να εξαλειφθούν με μια εντομοκτονία, συνεπώς πέρα από τα μέτρα της Πολιτείας, απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των πολιτών είναι και η στάση που κρατούν οι ίδιοι.

«Και βέβαια είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον κάθε ένα και την κάθε μία να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα. Πρέπει να μάθουμε ότι τα έντομα θα υπάρχουν διαρκώς ανάμεσά μας, άρα δεν πρόκειται να εξαλειφθούν με μία εντομοκτονία.

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Ο καθένας λοιπόν πρέπει να λαμβάνει τα μέσα προστασίας τα οποία χρειάζεται και από εκεί και πέρα οι τοπικές αρχές και οι κρατικές αρχές θα κάνουν πάντα το καλύτερο δυνατό προκειμένου να μην έχουμε εξάπλωση του συγκεκριμένου ιού, ο οποίος είναι ιδιαίτερα θανατηφόρος. Ευχόμαστε τόσο το θύμα το οποίο υπάρχει στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου, αλλά και όσοι έχουν νοσήσει να πάνε καλά τα περιστατικά και να μην έχουμε κάτι χειρότερο».

«Δεν αφήνουν νερά στα μπαλκόνια, βάζουμε Fenistil, τι άλλο να κάνουμε;»

Για την έκτακτη συνθήκη της ημέρας είχαν ενημερωθεί από χτες οι κάτοικοι του Παλαιού Φαλήρου, από τους οποίους είχε ζητηθεί κι ειδικότερα απ' όσους βρίσκονται κοντά στα σημεία των ψεκασμών να τηρήσουν μια σειρά από μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα στο κείμενο που θυροκολλήθηκε ζητήθηκε από τους κατοίκους, κατά τη διάρκεια των εργασιών και για τουλάχιστον τρεις ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους, να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους. Να διατηρήσουν επίσης κλειστά πόρτες και παράθυρα. Να κρατήσουν τα κατοικίδια ζώα σε κλειστό χώρο και να απομακρύνουν τα σκεύη τροφής και νερού. Αλλά και να μην απλώσουν ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν μέσα παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Περιφέρεια Αττικής και εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι κάτοικοι δηλώνουν πάντως ανήσυχοι για την αύξηση των περιστατικών. «Φοβόμαστε, πως δεν φοβόμαστε;», ανέφερε χαρακτηριστικά μια γυναίκα, που προσπαθεί να προστατευτεί υπακούοντας στους κανόνες και λαμβάνοντας τα συνήθη προστατευτικά μέτρα, προμηθευόμενη φάρμακα όπως το Fenistil. Μια γειτόνισσά της προσέθεσε επίσης ότι φροντίζει να μην αφήνει νερά στα μπαλκόνια. «Τι άλλο να κάνουμε;», διερωτήθηκε.