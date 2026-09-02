Ιός του Δυτικού Νείλου: Συναγερμός για κρούσμα στο Παλαιό Φάληρο - Νέοι ψεκασμοί την Πέμπτη

Σε επαγρύπνιση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στο Παλαιό Φάληρο, με τον Δήμο να προχωρά την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου σε έκτακτους ψεκασμούς στην περιοχή.
Ταυτόχρονα η δημοτική αρχή καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των εργασιών και για τουλάχιστον τρεις ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν έκτακτοι ψεκασμοί στην περιοχή γύρω από την οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων.
Ιός Δυτικού Νείλου: Οδηγίες για τους κατοίκους του Φαλήρου
Κατά τη διάρκεια των εργασιών και για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους, οι κάτοικοι της περιοχής παρακαλούνται:
- Να παραμείνουν μέσα στις κατοικίες τους.
- Να διατηρήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα.
- Να κρατήσουν τα κατοικίδια ζώα σε κλειστό χώρο και να απομακρύνουν τα σκεύη τροφής και νερού.
- Να μην απλώσουν ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν μέσα παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα καθημερινής χρήσης.
Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Περιφέρεια Αττικής και εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.
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Μικροσκοπικός μολυσματικός παράγοντας ο οποίος, προκειμένου να αναπαραχθεί, πρέπει να εισέλθει στα κύτταρα ενός οργανισμού (ενός ξενιστή).