Ήπειρος: Πέντε ορεινά χωριά για γιορτινές αποδράσεις

Στην Ήπειρο βρίσκονται μερικά από τα ομορφότερα ελληνικά ορεινά χωριά. Μακριά από τον θόρυβο της πόλης, οι πέτρινοι οικισμοί-διαμάντια σε αυτή την ξεχωριστή περιοχή της Ελλάδας προσφέρουν στιγμές ηρεμίας με άπειρες δόσεις μαγευτικής φύσης και παράδοσης.

Πέτρα παντού, καθαρός βουνίσιος αέρας, αναμμένα τζάκια, θέα σε χιονισμένες βουνοκορφές και αξέχαστες γεύσεις. Σκέφτεστε καλύτερο σκηνικό για χριστουγεννιάτικες διακοπές; Αυτή είναι μια λίστα με μερικά από τα ομορφότερα ορεινά χωριά της Ηπείρου για γιορτινές αποδράσεις.

Μέτσοβο

Xτισμένο αμφιθεατρικά στα 1.150 μ. σε μία από τις ωραιότερες πλαγιές της Πίνδου, ανάμεσα από οξιές και έλατα, το Μέτσοβο είναι αγαπημένος προορισμός όλο τον χρόνο, αλλά ειδικά το χειμώνα, μισοκρυμμένο στην ομίχλη ή τυλιγμένο σε λευκό μανδύα χιονιού, είναι απλά μαγευτικό. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, οι αυθεντικές βουνίσιες γεύσεις και η μοναδική ομορφιά της ηπειρώτικης φύσης κάνουν την αρχοντική κωμόπολη του νομού Ιωαννίνων έναν από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας.

