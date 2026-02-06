Ιπποκράτειο: «Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει» - Τι λέει ο γιατρός που καταδικάστηκε για φακελάκι

Ο καρδιοχειρούργος του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που έλαβε ποινή φυλάκισης τριών ετών και πρόστιμο 30.000 ευρώ καθώς είχε ζητήσει «φακελάκι» από ασθενή, μετά το χειρουργείο, έσπασε τη σιωπή του μιλώντας στην εκπομπή Live News, ισχυριζόμενος ότι είναι αθώος.

Υπενθυμίζεται ότι, ο γιατρός «πιάστηκε» από τις αρχές, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 3 χιλιάδων ευρώ, ενώ φωτογραφίες του που κυκλοφόρησαν στη δημοσιότητα αποκάλυψαν ότι επικαλέστηκε ψεύτικη επέμβαση για να αποφυγεί το δικαστήριο, ενώ στην πραγματικότητα βρισκόταν σε καφετέρια.

«Τα παιδιά μου περάσανε άσχημα στο νοσοκομείο, ντρέπονταν να πάνε λες και είχαν πατέρα φονιά. Έχω απογοητευτεί από την κοινωνία και δεν αξίζει να σώζεις κανέναν από τη στιγμή που σου κάνουν τέτοια πράγματα», είπε χαρακτηριστικά ο γιατρός.

Ο ίδιος υποστήριξε πως η προσφορά του στα νοσοκομεία ήταν τεράστια καθώς αναλάμβανε όλους όσοι είχαν ανάγκη: «Έχω σιχαθεί τον εαυτό μου, με τέτοια προσφορά, 50 χρόνια ήμουν ο Άγιος Παντελεήμων και έτρεχα για τον καθένα», δήλωσε.

«Τον άντρα αυτόν όλοι τον διώχνανε, δεν τον χειρουρούσε κανένας. Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει και αντί να μου πουν ευχαριστώ, μου λένε αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε.