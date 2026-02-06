Ιπποκράτειο: Ένοχος για «φακελάκι» ο πρώην επικεφαλής της Καρδιολογικής

Ποινή φυλάκισης τριών ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στον πρώην διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο καθώς είχε ζητήσει «φακελάκι» από ασθενή, αφού τον χειρούργησε στην καρδιά.
Υπενθυμίζεται ότι, ο γιατρός «πιάστηκε» από τις αρχές, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 3 χιλιάδων ευρώ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δικαστές αποδέχθηκαν την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε την καταδίκη του γιατρού για την κατηγορία της δωροληψίας.
Στον γιατρό επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ.
Το δικαστήριο έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση του κατηγορούμενου, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.
