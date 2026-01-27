Μενού

Ιπποκράτειο: Νεκρό βρέφος μόλις τριών μηνών στη Θεσσαλονίκη

Βρέφος τριών μηνών κατέληξε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου και διακομίστηκε χωρίς σφυγμό σήμερα νωρίς το πρωί.

Reader symbol
Newsroom
ippokrateio
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο | INTIME/ ΧΗΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
  • Α-
  • Α+

Βρέφος μόλις τριών μηνών διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί (27/1) όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Σύμφωνα με το thestival.gr, το άτυχι αγοράκι  δεν είχε σφυγμό και πήγε αμέσω στο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε.

Όταν είδαν το μωρό οι γιατροί, προσπάθησαν για περίπου 50 λεπτά να το επαναφέρουν, ωστόσο το βρέφος κατέληξε.

Ακόμη, δεν γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια θανάτου, τα οποία θα δείξει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ