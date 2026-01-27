Ιπποκράτειο: Νεκρό βρέφος μόλις τριών μηνών στη Θεσσαλονίκη

Βρέφος μόλις τριών μηνών διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί (27/1) όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το άτυχι αγοράκι δεν είχε σφυγμό και πήγε αμέσω στο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε.

Όταν είδαν το μωρό οι γιατροί, προσπάθησαν για περίπου 50 λεπτά να το επαναφέρουν, ωστόσο το βρέφος κατέληξε.

Ακόμη, δεν γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια θανάτου, τα οποία θα δείξει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.