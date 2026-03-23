Ιράκ: Εκτόξευση επτά ρουκετών από την περιοχή της Μοσούλης προς αμερικανική βάση στη Συρία

Τουλάχιστον επτά ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από την πόλη Ράμπια του Ιράκ προς μια αμερικανική στρατιωτική βάση στη βορειοανατολική Συρία, ανέφεραν δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ.

Η επίθεση αυτή είναι η πρώτη αυτού του είδους αφού ξεκίνησε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν.

Μια πλατφόρμα εκτόξευσης ρουκετών, τοποθετημένη πάνω σε ένα καμένο φορτηγό, βρέθηκε στην περιοχή της Ράμπια, στα δυτικά της Μοσούλης. Πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για την εκτόξευση των επτά ρουκετών προς τη βάση Ρμεϊλάν της Συρίας.

Αυτή είναι η πρώτη διασυνοριακή επίθεση με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Συρία, είπαν οι πηγές.

Σύμφωνα εξάλλου με άλλες πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε σήμερα ενώ πετούσε πάνω από το προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν.