Ηράκλειο: 22χρονη δεχόταν απειλές από τον πρώην σύντροφό της - «Πιάστηκε» με δύο μαχαίρια κάτω από το σπίτι της

Μια 22χρονη κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για απειλή. Κατά των έλεγχο της Αστυνομίας, πιάστηκε κάτω από το σπίτι της στην Κρήτη, έχοντας δύο μαχαίρια στην κατοχή του.

Μέσα στον τρόμο ζούσε 22χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς ο πρώην σύντροφός της φέρεται ότι την απειλούσε και είχε «στήσει καρτέρι» έξω από το σπίτι της. 

Η νεαρή κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι, σε τηλεφωνικές κλήσεις ο 24χρονος ήταν «εκτός εαυτού» και ζήτησε βοήθεια. 

Σύμφωνα με το cretalive.gr περιπολικό έφτασε λίγο αργότερα στο σημείο όπου βρισκόταν η 22χρονη με τους αστυνομικούς να τη συνοδεύουν στο Αστυνομικό Τμήμα για την προστασία της. 

Όταν άρχησαν να αναζητούν τον 24χρονο, όντως τον εντόπισαν έξω από το σπίτι της 22χρονης. Κατά τον έλεγχο που του έκαναν είχε κρύψει ένα μαχαίρι στα άρβυλα που φορούσε, ενώ άλλο ένα είχε στο αυτοκίνητό του. 
 

