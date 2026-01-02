Ηράκλειο: 32χρονος έστειλε τον πατέρα του στο νοσοκομείο - Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο

Στη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Α' Αστυνομικού Τμήματος στο Ηράκλειο, καθώς ο εν λόγω, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, επιτέθηκε βίαια στον 74χρονο πατέρα του, μέσα στο σπίτι όπου διαμένει σε περιοχή του νομού.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό αντιλήφθηκαν γείτονες οι οποίοι έκαναν τη σχετική καταγγελία. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 74χρονο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, αναφέρει το ΑΜΠΕ.
Επίσης, παρά το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος δεν επιθυμούσε τη σύλληψη του γιου του, η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα.
