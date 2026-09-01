Ηράκλειο: 67χρονος εξαφανίστηκε κάνοντας ιστιοσανίδα στην Αμμουδάρα - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εντοπισμό ενός 67χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται από τη Δευτέρα (31/8), όταν έφυγε με ιστιοσανίδα από τη θαλάσσια περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, ο 67χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι έμπειρος στο windsurfing, είχε κατευθυνθεί με τη σανίδα του προς τη νήσο Ντία. Έκτοτε, ωστόσο, δεν έχει δώσει σημεία ζωής, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του.

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Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο 67χρονος αγνοείται από το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ φέρεται να μπήκε στη θάλασσα χωρίς να φορά ειδική στολή. Γνώστες του αθλήματος θεωρούν ότι οι άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή δεν ήταν απαγορευτικοί για windsurfing.

Η απουσία του προκάλεσε σήμερα, Τρίτη (1/9), την ανησυχία συγγενικού του προσώπου, το οποίο ενημέρωσε τις Αρχές, σημαίνοντας συναγερμό στις λιμενικές Αρχές του Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα του 67χρονου στην παραλία της Αμμουδάρας, ενώ βρέθηκε και η σανίδα που χρησιμοποιούσε. Η σανίδα περισυνελέγη και παραδόθηκε στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδράμει στην επιχείρηση και εναέριο μέσο.