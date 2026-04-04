Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε από το άγαλμα του Βενιζέλου - Άγνωστο πως βρέθηκε πάνω

Ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από το άγαλμα του Βενιζέλου στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Όπως γίνεται γνωστό από τις πληροφορίες του neakriti.gr, ο άνδρας βρέθηκε επί του αγάλματος, υπό άγνωστες συνθήκες, και έπεσε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και το ΕΚΑΒ, με τον άνδρα να διακομίζεται εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε περαστικούς, που περνούσαν από το πολυσύχναστο δρόμο.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της πτώσης, ενώ δεν υπάρχει περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση του τραυματία.