Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από συμπλοκή σε μπαρ - Τραυματίστηκε 57χρονος πορτιέρης

Το βράδυ της Παρασκευής (01/05), τρεις νεαροί επιτέθηκαν σε 57χρονο πορτιέρη έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, επειδή δεν τους επετράπη η είσοδος στο κατάστημα. Οι δράστες φέρονται να τον χτύπησαν χρησιμοποιώντας όπλο, τραυματίζοντάς τον.

Στο βίντεο που έφερε στο φως το Μega, φαίνονται οι δράστες να σημαδεύουν με όπλα τον πορτιέρη και να έχουν έναν έντονο διάλογο μαζί του.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται κάποια στιγμή ο ένας εκ των υπαλλήλων του μπαρ να προσπαθεί μετά από τις απειλές των δραστών να τους διώξει κρατώντας κάτι σαν κοντάρι.

Ο 57χρονος αναμένεται να παραμείνει σε κατ’ οίκον ακινησία για περίπου δέκα ημέρες, όπως του συνέστησαν οι γιατροί, μετά το χτύπημα που δέχτηκε.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε λήψη δείγματος DNA, προκειμένου να συγκριθεί με ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν στο σημείο, ενώ ο τραυματίας θα δώσει και συμπληρωματική κατάθεση.

Από το περιβάλλον του, πάντως, επισημαίνεται ότι δεν ήταν ο ίδιος που αρνήθηκε την είσοδο στους νεαρούς, αλλά συνάδελφός του.