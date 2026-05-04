Βγήκαν τα όπλα στο Ηράκλειο: 21χρονος τραυμάτισε 24χρονο και αναζητείται από την ΕΛΑΣ

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε περιοχή του Ηρακλείου με θύμα έναν 24χρονο από το Σκινιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος που νοσηλεύεται με τραύμα από πυροβόλο όπλο, χαμηλά στο αριστερό πόδι.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (3-5-2026), με τις αρχές να αναζητούν ως δράστη της επίθεσης, έναν 21χρονο από την ίδια περιοχή, με τον οποίο το θύμα φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές.
Στο σημείο της επίθεσης οι αστυνομικές αρχές, φέρεται να εντόπισαν οκτώ συνολικά κάλυκες, ενώ στο σπίτι του 21χρονου εντόπισαν και κατάσχεσαν και ένα μαχαίρι. Ο 24χρονος που τραυματίστηκε, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
