Μενού

Βγήκαν τα όπλα στο Ηράκλειο: 21χρονος τραυμάτισε 24χρονο και αναζητείται από την ΕΛΑΣ

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς και τραυματισμό, σημειώθηκε σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Αναζητείται ο δράστης.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία στην Κρήτη
Αστυνομία στην Κρήτη | Φωτ. Αρχείου: INTIME NEWS / ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ
  • Α-
  • Α+

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε περιοχή του Ηρακλείου με θύμα έναν 24χρονο από το Σκινιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος που νοσηλεύεται με τραύμα από πυροβόλο όπλο, χαμηλά στο αριστερό πόδι.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (3-5-2026), με τις αρχές να αναζητούν ως δράστη της επίθεσης, έναν 21χρονο από την ίδια περιοχή, με τον οποίο το θύμα φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές.

Στο σημείο της επίθεσης οι αστυνομικές αρχές, φέρεται να εντόπισαν οκτώ συνολικά κάλυκες, ενώ στο σπίτι του 21χρονου εντόπισαν και κατάσχεσαν και ένα μαχαίρι. Ο 24χρονος που τραυματίστηκε, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ