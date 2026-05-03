Ηράκλειο: Διέφυγε του κινδύνου ο 5χρονος που τραυματίστηκε σε πισίνα - Εκτός ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ

Θετική εξέλιξη μετά τον τραυματισμό 5χρονου σε πισίνα ξενοδοχείου στο Ηράκλειο, καθώς το παιδί βρίσκεται πλέον εκτός ΜΕΘ και οδεύει προς πλήρη ανάρρωση.

Σύμφωνα με ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, ο μικρός από την Ολλανδία νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, αλλά εκτός ΜΕΘ πλέον, εξέλιξη που έφερε ανακούφιση στους οικείους του, σύμφωνα με το cretalive.

Ο 5χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διασωληνώθηκε άμεσα, αρχικά διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κι εν συνεχεία κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Για το συμβάν, συνελήφθησαν τρία άτομα τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. O εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό.