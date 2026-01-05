Ηράκλειο: Έκρηξη σε καυστήρα σπιτιού - Αναφορές για άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο Ηράκλειο καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε έκρηξη σε καυστήρα εντός κτιρίου στην περιοχή Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο μεταβαίνουν δύο πυροσβεστικά οχήματα καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένα άνδρας 34 ετών χωρίς τις αισθήσεις του.
Μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν άγνωστα τα αίτια της έκρηξης, ενώ το περιστατικό έχει σημειωθεί εντός του οικισμού.
