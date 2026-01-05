Μενού

Ηράκλειο: Έκρηξη σε καυστήρα σπιτιού - Αναφορές για άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του

Έκρηξη σημειώθηκε σε καυστήρα σπιτιού στο Ηράκλειο, στην περιοχή Ανώπολη. Υπάρχουν αναφορές για άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ για μεταφορά ασθενή | Shutterstock
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο Ηράκλειο καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε έκρηξη σε καυστήρα εντός κτιρίου στην περιοχή Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο μεταβαίνουν δύο πυροσβεστικά οχήματα καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένα άνδρας 34 ετών χωρίς τις αισθήσεις του.

Μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν άγνωστα τα αίτια της έκρηξης, ενώ το περιστατικό έχει σημειωθεί εντός του οικισμού.

