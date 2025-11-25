Ηράκλειο: Ένταση μεταξύ διαδηλωτών για την Παλαιστίνη και οικογένειας Ισραηλινών

Σάλος προκλήθηκε στο Ηράκλειο, περί της πλατείας Δασκαλογιάννη, λίγο μετά από πορεία για την Παλαιστίνη με αφορμή της άφιξη στον κρητικό λιμένα του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris.
Πληροφορίες του Creta Live News, αναφέρουν ότι η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές κάποιων διαδηλωτών, καθώς λίγο νωρίτερα στην πλατεία των Λιονταριών είχε σημειωθεί επεισόδιο σε βάρος οικογένειας Ισραηλινών.
Αρκετοί πολίτες που βρίσκονταν στο κέντρο είδαν την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ και τις προσαγωγές των υπόπτων. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας: τόσο διμοιρίες των ΜΑΤ, όσο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ και της Ασφάλειας.
