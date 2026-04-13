Ηράκλειο: Φωτιά σε χώρο στάθμευσης προκάλεσε σημαντικές ζημιές - Βίντεο από τα φλεγόμενα οχήματα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε χώρο όπου ήταν σταθμευμένα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές υλικές ζημιές.
Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στην Ηρακλείου-Μοιρών στο ύψος των Γουρνών.
Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν δέκα υπάλληλοι της πυροσβεστικής με τέσσερα οχήματα, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ζημιές υπέστησαν συνολικά 18 οχήματα.
Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς.