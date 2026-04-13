Μενού

Ηράκλειο: Φωτιά σε χώρο στάθμευσης προκάλεσε σημαντικές ζημιές - Βίντεο από τα φλεγόμενα οχήματα

Ζημιές σε συνολικά 18 οχήματα, μετά από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε χώρο όπου ήταν σταθμευμένα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά σε χώρο στάθμευσης στο Ηράκλειο | Facebook/Πυροσβέστες Νομού Ηρακλείου
  • Α-
  • Α+

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε χώρο όπου ήταν σταθμευμένα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στην Ηρακλείου-Μοιρών στο ύψος των Γουρνών.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν δέκα υπάλληλοι της πυροσβεστικής με τέσσερα οχήματα, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ζημιές υπέστησαν συνολικά 18 οχήματα.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ