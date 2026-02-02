Ηράκλειο: Καταγγελία 34χρονου για πυροβολισμούς στο σπίτι και το ΙΧ του - 19χρονος φέρεται να είναι ο δράστης

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης την Κυριακή το απόγευμα (1/2) και στόχος φέρεται να έγινε η κατοικία και το αυτοκίνητο 34χρονου κτηνοτρόφου, σύμφωνα με καταγγελία που έκανε ο ίδιος.
Σήμερα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο, προκειμένου να βρεθούν τα πειστήρια της πράξης.
Σύμφωνα με το neakriti,gr, ο 34χρονος κατονόμασε ως δράστη της επίθεσης έναν 19χρονο από την ίδια περιοχή, γεγονός που εγείρει ξανά τα ερωτήματα για την οπλοκατοχή στο νησί.
Όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση φαίνεται να αφορά προσωπική αντιδικία, οι κάτοικοι του χωριού παραμένουν αναστατωμένοι από το συμβάν.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών που για αρχή επικεντρώνονται στον εντοπισμό του νεαρού δράστη.
