Ηράκλειο: Μαθητές δευτέρας δημοτικού θα κάνουν μάθημα σε γκαρσονιέρα γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμη τάξη

Σοβαρές φέρεται να είναι οι ελλείψεις στα σχολεία της Κρήτης καθώς σήμερα (25/11) μια τάξη δημοτικού στο Ηράκλειο θα αναγκαστεί να κάνει μάθημα σε μια...γκαρσονιέρα.

Οι διαθέσιμες τάξεις στο σχολείο δεν είναι αρκετές και η απόφαση που ανακοινώθηκε στους γονείς της β' τάξης προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, η γκαρσονιέρα που επιλέχθηκε βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το δημοτικό. Η προσωρινή μεταφορά κρίνεται αναγκαία, λόγω των ελλείψεων αυτών.

Ηράκλειο: Οι αντιδράσεις των γονέων

Οι γονείς κφράζουν έντονη ανησυχία σχετικά με τη μετακίνηση των παιδιών, την ασφάλειά τους και τις συνθήκες που θα επικρατούν μέσα σε έναν χώρο που αρχικά δεν είχε σχεδιαστεί για εκπαιδευτική χρήση.

Την ίδια ώρα ορισμένοι γονείς επισημαίνουν ότι η λύση που προτείνεται είναι ακατάλληλη, προτείνοντας ως εναλλακτική την αξιοποίηση της αίθουσας διδασκόντων του σχολείου, η οποία χρησιμοποιείται μόνο λίγες ώρες την ημέρα, αντί για τη μεταφορά των μαθητών σε έναν ξεχωριστό και μικρό χώρο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η δημιουργία προσωρινών αιθουσών σε χώρους που δεν προορίζονται για εκπαιδευτική χρήση εγείρει σοβαρά ζητήματα για την ποιότητα της διδασκαλίας και την ψυχολογική άνεση των παιδιών.

Η περίπτωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμα μια φορά, το πόσο μεγάλες είναι οι ελλέιψεις στα σχολεία της χώρας και ειδικότερα στην επαρχία.