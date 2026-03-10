Ηράκλειο: Μαθητές «πειραματίστηκαν» με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε Γυμνάσιο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης σε σχολικό συγκρότημα Ηρακλείου, όταν εκπαιδευτικοί εντόπισαν στην αυλή του Γυμνασίου υπολείμματα αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στον χώρο βρέθηκαν ένα γκαζάκι και ποσότητα οινοπνεύματος.
Αμέσως, ειδοποιήθηκαν οι Αρχλες, οι οποίες προχώρησαν σε εξέταση του υλικού από το κλειστό κύκλωμα του σχολείου. Όπως προέκυψε, οι ανήλικοι επιχείρησαν να αναπαράγουν «πείραμα» που είχαν δει σε βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο ωστόσο απέτυχε λόγω λανθασμένων χειρισμών, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμοί.
Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, επιβεβαίωσε το περιστατικό σημειώνοντας πως το θέμα βρίσκεται υπό διερεύνηση για την απόδοση τυχόν πειθαρχικών κυρώσεων , ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί οι κηδεμόνες των εμπλεκόμενων μαθητών.
