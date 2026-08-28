Ηράκλειο: Σκύλος ξέφυγε από την ιδιοκτήτρια και επιτέθηκε σε 12χρονο - Συνελήφθη η γυναίκα

Μια συνηθισμένη βραδινή βόλτα μετατράπηκε σε εφιάλτη το βράδυ της Πέμπτης στο Ηράκλειο, όταν ένα 12χρονο αγόρι βρέθηκε απροσδόκητα στο στόχαστρο ενός δεσποζόμενου σκύλου.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια 28χρονη ανέλαβε να βγάλει βόλτα τον σκύλο του αδελφού της. Κάτω από συνθήκες που οι αρχές προσπαθούν ακόμη να αποσαφηνίσουν, η γυναίκα έχασε τον έλεγχο. Το ζώο της ξέφυγε, αιφνιδιάζοντας τον 12χρονο που βρισκόταν στο σημείο και εξαπολύοντας επίθεση εναντίον του.

Το σοκαριστικό περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τους παρευρισκόμενους. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι νομικές συνέπειες για το συμβάν ήταν άμεσες. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 28χρονης για πλημμελή εποπτεία του ζώου, ενώ ο πέλεκυς του νόμου έπεσε βαρύς, καθώς βεβαιώθηκαν αυστηρά διοικητικά πρόστιμα τόσο στην ίδια που το είχε υπό την ευθύνη της εκείνη τη στιγμή, όσο και στον ιδιοκτήτη αδελφό της.